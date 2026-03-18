Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Manga

Bloom Tome 8

Saka Mikami

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Rintarô Tsumugi, un élève au lycée public pour garçons de Chidori, réputé n'accueillir que des cancres, s'est lié d'amitié avec Kaoruko Waguri, qui fréquente un établissement pour filles de bonne famille, Kikyô. Tandis que l'été qui marque le début de leur relation touche bientôt à sa fin, Rintarô donne rendez-vous à Waguri pour lui offrir un gâteau en récompense de son dur labeur estival. Le jour de leur tête-à-tête, le jeune homme s'attendait à tout... sauf à se retrouver soudain invité à dîner chez la famille de sa petite amie ! L'aspirant pâtissier en profite alors pour transmettre ses bonnes intentions à la mère de Waguri... Roméo & Juliette moderne, référence incontournable au Japon, Bloom est une vraie pépite de comédie et d'émotions !

Par Saka Mikami
Chez Nobi Nobi

|

Auteur

Saka Mikami

Editeur

Nobi Nobi

Genre

Shojo/fille

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Bloom Tome 8 par Saka Mikami

Commenter ce livre

 

Bloom Tome 8

Saka Mikami trad. Manon Debienne, Sayaka Okada

Paru le 18/03/2026

192 pages

Nobi Nobi

7,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384966448
9782384966448
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.