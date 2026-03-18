Bloom Tome 8

Rintarô Tsumugi, un élève au lycée public pour garçons de Chidori, réputé n'accueillir que des cancres, s'est lié d'amitié avec Kaoruko Waguri, qui fréquente un établissement pour filles de bonne famille, Kikyô. Tandis que l'été qui marque le début de leur relation touche bientôt à sa fin, Rintarô donne rendez-vous à Waguri pour lui offrir un gâteau en récompense de son dur labeur estival. Le jour de leur tête-à-tête, le jeune homme s'attendait à tout... sauf à se retrouver soudain invité à dîner chez la famille de sa petite amie ! L'aspirant pâtissier en profite alors pour transmettre ses bonnes intentions à la mère de Waguri... Roméo & Juliette moderne, référence incontournable au Japon, Bloom est une vraie pépite de comédie et d'émotions !