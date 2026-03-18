Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Beaux livres

Vivre longtemps, vivre pleinement

Valérie Cupillard, Hélène Lemaire

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si vivre longtemps et en bonne santé n'était pas une exception, mais un art de vivre ? Des cuisines des zones bleues - ces régions où l'on vit le plus longtemps - en version végétale aux rituels quotidiens qui nourrissent le corps, l'esprit et le lien social, Valérie Cupillard vous invite à repenser votre rapport au temps et à la santé. Avec Michel Poulain, démographe des zones bleues, et Hélène Lemaire, diététicienne nutritionniste bienveillante, découvrez les clés d'une vitalité durable, entre science, tradition et plaisir. Pour celles et ceux qui veulent vivre longtemps - mais surtout vivre bien.

Par Valérie Cupillard, Hélène Lemaire
Chez Editions La Plage

|

Auteur

Valérie Cupillard, Hélène Lemaire

Editeur

Editions La Plage

Genre

Cuisine bio, diététique, équil

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Vivre longtemps, vivre pleinement par Valérie Cupillard, Hélène Lemaire

Commenter ce livre

 

Vivre longtemps, vivre pleinement

Valérie Cupillard, Hélène Lemaire

Paru le 18/03/2026

176 pages

Editions La Plage

24,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383385615
9782383385615
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.