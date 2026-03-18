Vivre longtemps, vivre pleinement

Et si vivre longtemps et en bonne santé n'était pas une exception, mais un art de vivre ? Des cuisines des zones bleues - ces régions où l'on vit le plus longtemps - en version végétale aux rituels quotidiens qui nourrissent le corps, l'esprit et le lien social, Valérie Cupillard vous invite à repenser votre rapport au temps et à la santé. Avec Michel Poulain, démographe des zones bleues, et Hélène Lemaire, diététicienne nutritionniste bienveillante, découvrez les clés d'une vitalité durable, entre science, tradition et plaisir. Pour celles et ceux qui veulent vivre longtemps - mais surtout vivre bien.