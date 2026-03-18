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Au creux des étoiles

Emmanuel Brière Le Moan

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Pour Julius Hafrison, un gamer criblé de dettes, les simulations semblent une échappatoire idéale. Mais la vérité est terrifiante : la Terre est tombée, anéantie. Son cerveau, comme ceux de quatorze autres recrues d'élite, a été brutalement extrait et inséré dans un neurovaisseau par des êtres que l'on nomme Cervidiens. Leur mission ? Débusquer l'origine de l'intelligence dans la galaxie. Au fil de ce voyage vertigineux, ils affrontent des dangers insoupçonnés, rencontrent des civilisations aux logiques étrangères, et voient leur propre identité se dissoudre dans l'immensité cosmique. Entre amnésies temporaires et transformations radicales, leur quête les mène aux confins de l'univers, là où le sens même de l'existence se redéfinit.

Par Emmanuel Brière Le Moan
Chez Mnémos éditions

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Auteur

Emmanuel Brière Le Moan

Editeur

Mnémos éditions

Genre

Fantasy

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Au creux des étoiles

Emmanuel Brière Le Moan

Paru le 18/03/2026

196 pages

Mnémos éditions

19,00 €

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Scannez le code barre 9782382672495
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