Au creux des étoiles

Pour Julius Hafrison, un gamer criblé de dettes, les simulations semblent une échappatoire idéale. Mais la vérité est terrifiante : la Terre est tombée, anéantie. Son cerveau, comme ceux de quatorze autres recrues d'élite, a été brutalement extrait et inséré dans un neurovaisseau par des êtres que l'on nomme Cervidiens. Leur mission ? Débusquer l'origine de l'intelligence dans la galaxie. Au fil de ce voyage vertigineux, ils affrontent des dangers insoupçonnés, rencontrent des civilisations aux logiques étrangères, et voient leur propre identité se dissoudre dans l'immensité cosmique. Entre amnésies temporaires et transformations radicales, leur quête les mène aux confins de l'univers, là où le sens même de l'existence se redéfinit.