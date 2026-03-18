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Le chevalier des épées

Michael Moorcock, David Chauvel, Luca Merli

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Le dernier survivant A une époque où les Dieux arpentaient le monde, une horde de cavaliers humains sème la terreur. Assoiffé de sang, leur chef, le comte Glandyth, ne laisse que des cendres derrière lui en rasant châteaux, cités et forteresses. Bientôt, Corum Jhaelen Irsei, dernier survivant d'une race oubliée, la race des Vadhaghs, va voir son destin basculer. Capturé, mutilé, celui que l'on surnomme le Prince à la Robe écarlate est sauvé par le comte Moidel. Ce dernier, afin de défendre son territoire, va invoquer un sorcier mystérieux, Shool qui confie à Corum une mission quasi impossible : voler le coeur du plus puissants des dieux du Chaos, le Chevalier des Epées, Arioch, responsable de la destruction de son peuple. Désespéré de n'être que le jouet de divinités capricieuses et de leurs guerres absurdes, Corum s'engage dans une quête de vengeance pour regagner son honneur perdu et renouer avec son intégrité physique, mais qui le fera aussi remettre en question sa propre humanité... Le scénariste David Chauvel (Arthur, Wollodrïn, Les 5 Terres...) signe son grand retour chez Glénat avec ce premier tome spectaculaire. Proche de l'univers d'Elric, cette nouvelle série de fantasy épique est la troisième saga de Michael Moorcock consacrée à ses plus grands personnages littéraires adaptée en bande dessinée aux éditions Glénat. Avec un récit dense et tragique, Chauvel offre à cette oeuvre magistrale un souffle nouveau qui prend forme grâce au trait incandescent et richement détaillé du prodige italien Luca Merli.

Par Michael Moorcock, David Chauvel, Luca Merli
Chez Glénat

|

Auteur

Michael Moorcock, David Chauvel, Luca Merli

Editeur

Glénat

Genre

Fantasy

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Le chevalier des épées

Michael Moorcock, David Chauvel, Luca Merli

Paru le 18/03/2026

61 pages

Glénat

30,00 €

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Scannez le code barre 9782344073629
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