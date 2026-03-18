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Blue Giant Momentum Tome 2

Number 8, Shinichi Ishizuka

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Installés à New York, Dai et les membres de son quartet peinent à vivre de leurs concerts. Tous, sauf Joe le poivrot, ont dû trouver un emploi pour subsister : Dai lave des voitures, Antonio officie comme employé d'étage dans un hôtel, tandis que Zod enchaîne les prestations comme sideman dans divers groupes. Chacun guette la moindre ouverture, prêt à saisir l'occasion de percer. Dai amorce déjà une transformation... et voici que l'opportunité d'une seconde scène s'offre à eux !

Par Number 8, Shinichi Ishizuka
Chez Glénat

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Auteur

Number 8, Shinichi Ishizuka

Editeur

Glénat

Genre

Seinen/Homme

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Blue Giant Momentum Tome 2

Number 8, Shinichi Ishizuka trad. Anne-Sophie Thévenon

Paru le 18/03/2026

208 pages

Glénat

7,90 €

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