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Dragons et serpents

Robin Hobb

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Dans le Désert des Pluies, les serpents géants se sont enfermés dans leurs cocons pour se transformer en dragons et assurer la pérennité de leur race. Mais, trop vieux, trop affaiblis, ils deviennent des créatures difformes, incapables de survivre sans l'aide des humains. Autour d'eux gravitent Thymara, jeune fille aux mains et aux pieds griffus que ses parents n'auraient jamais dû laisser vivre, Alise, tiraillée entre un époux qui la méprise et sa passion des dragons, et Leftrin, capitaine de vivenef à l'honnêteté douteuse, qui tombe sur une bille de bois-sorcier et choisit de la vendre au plus offrant malgré l'interdiction formelle qui pèse sur ce genre de commerce...

Par Robin Hobb
Chez J'ai lu

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Auteur

Robin Hobb

Editeur

J'ai lu

Genre

Fantasy

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Dragons et serpents

Robin Hobb trad. Arnaud Mousnier-Lompré

Paru le 18/03/2026

320 pages

J'ai lu

8,80 €

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