Rafe Colter a tout ce qu'il faut pour être heureux. Il mène une vie paisible dans son ranch à Willow Lake, au coeur des plaines du Montana, entouré de sa famille et ses amis. Mais cette tranquillité explose le jour où Fallon Calloway réapparaît. Fallon, la New-Yorkaise aux airs de princesse, irrésistible et imprévisible. Celle qui, dix ans plus tôt, n'aurait dû être qu'un flirt d'été, s'est transformée en un premier amour aussi inattendu que dévastateur. La revoir est une erreur qu'il désire autant qu'il redoute. Entre eux, la colère est vive, l'attirance toujours intacte, et dans chaque silence se cachent des vérités capables de tout faire voler en éclats.