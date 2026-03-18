Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Roman francophone

Willow Lake

Alicia Garnier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Rafe Colter a tout ce qu'il faut pour être heureux. Il mène une vie paisible dans son ranch à Willow Lake, au coeur des plaines du Montana, entouré de sa famille et ses amis. Mais cette tranquillité explose le jour où Fallon Calloway réapparaît. Fallon, la New-Yorkaise aux airs de princesse, irrésistible et imprévisible. Celle qui, dix ans plus tôt, n'aurait dû être qu'un flirt d'été, s'est transformée en un premier amour aussi inattendu que dévastateur. La revoir est une erreur qu'il désire autant qu'il redoute. Entre eux, la colère est vive, l'attirance toujours intacte, et dans chaque silence se cachent des vérités capables de tout faire voler en éclats.

Par Alicia Garnier
Chez Albin Michel

|

Auteur

Alicia Garnier

Editeur

Albin Michel

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Willow Lake par Alicia Garnier

Commenter ce livre

 

Willow Lake

Alicia Garnier

Paru le 18/03/2026

276 pages

Albin Michel

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226507495
9782226507495
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.