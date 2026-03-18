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Méditation Thérapie

Davy Harsanyi

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Par cet ouvrage pratique, Davy Harsanyi nous livre ses connaissances et son expérience de "l'auto-méditation" à travers une centaine d'exercices de respiration, de visualisation, de méditation, des outils pour gérer nos émotions et apaiser les petits et grands maux de la vie (stress, anxiété, colère, deuil, insomnie, etc.) et de puissantes lectures méditatives à faire à haute voix. Il nous donne ainsi les clés pour apaiser notre mental et notre corps, transformer notre quotidien en profondeur et atteindre enfin la version sereine et épanouie de nous-même.

Par Davy Harsanyi
Chez Flammarion

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Auteur

Davy Harsanyi

Editeur

Flammarion

Genre

Méditation

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Méditation Thérapie

Davy Harsanyi

Paru le 20/05/2026

432 pages

Flammarion

24,00 €

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Scannez le code barre 9782080473318
9782080473318
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