Méditation Thérapie

Par cet ouvrage pratique, Davy Harsanyi nous livre ses connaissances et son expérience de "l'auto-méditation" à travers une centaine d'exercices de respiration, de visualisation, de méditation, des outils pour gérer nos émotions et apaiser les petits et grands maux de la vie (stress, anxiété, colère, deuil, insomnie, etc.) et de puissantes lectures méditatives à faire à haute voix. Il nous donne ainsi les clés pour apaiser notre mental et notre corps, transformer notre quotidien en profondeur et atteindre enfin la version sereine et épanouie de nous-même.