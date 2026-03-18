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De vive voix

Florian Sempey

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"Une leçon de vie où chacun puisera des leçons de musique et d'art, mais aussi de maîtrise de soi, de camaraderie, d'exigence. . ". Roselyne Bachelot Il est l'un des chanteurs lyriques les plus convoités du moment. Le baryton français Florian Sempey triomphe sur les plus grandes scènes, de l'Opéra de Paris au Santa Fe Opera. Sa voix riche et virtuose ainsi que son jeu théâtral irrésistible en font l'interprète idéal des rôles de Figaro ou de Papageno. Mais son répertoire va bien au-delà, du baroque à la musique d'aujourd'hui. Agé de 38 ans, Florian Sempey se confie avec authenticité dans ce livre. Il nous décrit ses étapes d'apprentissage, puis nous plonge dans le fonctionnement des maisons d'opéra, portant un regard personnel et parfois critique sur le monde musical. De son imaginaire nourri de science-fiction, Florian Sempey nous livre une vision de son art haute en couleurs ; de son attachement à sa région natale du Sud-Ouest, il garde une fidélité à toute épreuve pour son milieu d'origine comme pour ceux qui ont fait éclore son talent. Une passion célébrée de vive voix.

Par Florian Sempey
Chez Flammarion

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Auteur

Florian Sempey

Editeur

Flammarion

Genre

Opéra

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De vive voix

Florian Sempey

Paru le 18/03/2026

256 pages

Flammarion

21,00 €

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