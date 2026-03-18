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La double mort de Marc Bloch

Alya Aglan

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En juin 2026, Marc Bloch (1886-1944) entre au Panthéon. L'historien, assassiné par les nazis, rejoint ainsi le cortège des résistants honorés par la Nation. Or l'hommage se double ici d'une réparation symbolique : la patrie réintègre celui qu'elle a elle-même expulsé. Car avant d'être exécuté, Marc Bloch fut rejeté hors de la communauté nationale par les lois antisémites de Vichy : exclu de l'Ecole des Annales qu'il avait fondée, privé de ses droits, spolié de tous ses biens. A la violence de l'occupant s'était ajoutée celle de l'Etat français, sa mort physique étant précédée d'une mort civique largement absente du récit commémoratif. Mais aucune célébration ne saurait effacer l'Histoire. En rappelant la double mort de cet immense historien, Alya Aglan rend avant tout hommage à sa vie, à son combat intellectuel et moral contre les démons de l'époque, fidèle à sa devise : faire de l'histoire, c'est d'abord établir les faits - même les plus dérangeants.

Par Alya Aglan
Chez Flammarion

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Auteur

Alya Aglan

Editeur

Flammarion

Genre

Généralités

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La double mort de Marc Bloch

Alya Aglan

Paru le 18/03/2026

120 pages

Flammarion

6,50 €

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Scannez le code barre 9782080144607
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