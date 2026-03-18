Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Partez en Crète découvrir la civilisation minoenne à Knossos ou à Phaitos, flâner autour des ports vénitiens de Hania et de Réthymon, randonner dans la vallée des morts vers Kato Zakros ou simplement bronzer sur une des innombrables plages de cette île sauvage. Dans Le Routard Crète, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir la Crète à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (randonner dans la vallée des Morts, piquer une tête dans le lagon rose et turquoise d'Elafonissi ...), des visites (découvrir le monastère d'Arkadi, se promener dans les quartiers historiques de La Canée...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - près de 50 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir la Crète hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis plus de 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.