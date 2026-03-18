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Portugal

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Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Goûter les plats dans le mercado da Ribeira à Lisbonne, découvrir le littoral de l'Algarve, arpenter le parc naturel du Sud-Ouest alentejan et la côte vincentine, se laisser porter par un vieux tramway sur les pentes de Porto, bercer par un fado... Vous allez sentir et déguster le Portugal autrement. Dans Le Routard Portugal, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir le pays à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (goûter plusieurs plats de chefs réputés dans le vieux mercado da Ribeira, pour... 3 fois rien, à Lisbonne ; s'offrir 2 pastéis de nata encore tièdes et saupoudrés de cannelle ; respirer l'odeur enivrante des caves à Porto...), des visites (gravir hardiment les pentes du vieux Porto ; flâner dans les ruelles endormies de Mértola ; découvrir l'Algarve autrement que par ses plages...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - plus de 50 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir le Portugal hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis plus de 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.

Par Le Routard
Chez Hachette

|

Auteur

Le Routard

Editeur

Hachette

Genre

Portugal

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Portugal

Le Routard

Paru le 18/03/2026

624 pages

Hachette

16,95 €

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