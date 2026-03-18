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#Roman jeunesse

Pouvoirs à haut risque

Nicolas Jaillet

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Quatre ados dotés de super-pouvoirs. Une classe de neige. La menace d'une avalanche... Mirna, Yacine, Alexis et Valentin ne s'attendaient pas à une mission aussi périlleuse pendant leur séjour à la montagne. Mais face au danger, ils n'ont d'autre choix que d'unir leurs forces pour braver les éléments. Parviendront-ils à maîtriser l'avalanche avant qu'il ne soit trop tard ? Une chose est sûre : ils devront agir en toute discrétion pour ne pas trahir leur secret... Quatre ados dotés de pouvoirs mènent une double vie : collégiens le jour, super-héros dès qu'une menace surgit ! - Une création originale de la Bibliothèque Verte - Série de suspense et d'aventure - Illustrations inéditesDès 8 ans.

Par Nicolas Jaillet
Chez Hachette

|

Auteur

Nicolas Jaillet

Editeur

Hachette

Genre

Bibliothèque verte

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Pouvoirs à haut risque

Nicolas Jaillet

Paru le 18/03/2026

128 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017346340
9782017346340
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