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Le livre compagnon

Lulumineuse

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Et si une simple question pouvait transformer votre regard sur la vie ? Cet ouvrage rassemble plus de 160 questions que vous pouvez vous poser dans votre vie quotidienne, sur les épreuves que vous traversez, les difficultés que vous rencontrez, leur sens profond et les états intérieurs que vous vivez. Vous y trouverez des réponses sur l'entre-deux-vies, l'intuition, le but et les choix d'incarnations, la maîtrise de vos pensées et votre capacité innée de vous diriger vers la voie de l'accomplissement... A lire à votre manière, selon vos inspirations et votre humeur de l'instant. Ensemble, rayonnons !

Par Lulumineuse
Chez Hachette

|

Auteur

Lulumineuse

Editeur

Hachette

Genre

Esotérisme

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Le livre compagnon

Lulumineuse

Paru le 18/03/2026

208 pages

Hachette

8,95 €

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Scannez le code barre 9782017290711
9782017290711
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