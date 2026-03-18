Le livre compagnon

Et si une simple question pouvait transformer votre regard sur la vie ? Cet ouvrage rassemble plus de 160 questions que vous pouvez vous poser dans votre vie quotidienne, sur les épreuves que vous traversez, les difficultés que vous rencontrez, leur sens profond et les états intérieurs que vous vivez. Vous y trouverez des réponses sur l'entre-deux-vies, l'intuition, le but et les choix d'incarnations, la maîtrise de vos pensées et votre capacité innée de vous diriger vers la voie de l'accomplissement... A lire à votre manière, selon vos inspirations et votre humeur de l'instant. Ensemble, rayonnons !