Une recette pour deux

Claire, pâtissière parisienne au talent explosif (littéralement), transforme chaque journée en festival de catastrophes sucrées. Entre un chat despote, un pigeon kamikaze et une cafetière susceptible, sa vie ressemble à une comédie culinaire sans filet. Et comme si le destin manquait d'humour, elle percute Alex Cormier, entrepreneur carré, costume impeccable... et ennemi juré du chocolat. Oui, tu as bien lu : il le déteste. Elle jure par la ganache, il ne jure que par le béton. Elle rêve de fondants, lui de fondations. Mais quand leurs univers se télescopent, la recette dérape : un zeste de chaos, deux pincées de tendresse et beaucoup (trop) de cacao. Une comédie romantique fondante et pétillante où l'amour mijote toujours là où on ne l'attend pas.