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La stratégie en schémas

Béatrice Collin, Philippe Mouricou

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L'objectif de la collection " La gestion en schémas " est de proposer des ouvrages facilitant la compréhension et la mémorisation des notions essentielles du cours. Chaque notion est ainsi envisagée selon deux approches juxtaposées : - la présentation du concept en page de gauche, - et sa schématisation en page de droite. Cet ouvrage s'adresse : - aux étudiants en Licence et Master de Gestion, - aux étudiants en école de commerce, - aux professionnels.

Par Béatrice Collin, Philippe Mouricou
Chez Ellipses

|

Auteur

Béatrice Collin, Philippe Mouricou

Editeur

Ellipses

Genre

Stratégie d'entreprise

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La stratégie en schémas

Béatrice Collin, Philippe Mouricou

Paru le 10/03/2026

216 pages

Ellipses

22,00 €

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