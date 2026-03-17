La stratégie en schémas

L'objectif de la collection " La gestion en schémas " est de proposer des ouvrages facilitant la compréhension et la mémorisation des notions essentielles du cours. Chaque notion est ainsi envisagée selon deux approches juxtaposées : - la présentation du concept en page de gauche, - et sa schématisation en page de droite. Cet ouvrage s'adresse : - aux étudiants en Licence et Master de Gestion, - aux étudiants en école de commerce, - aux professionnels.