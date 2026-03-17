Guide du droit de l'Union européenne

Ce guide fournit les instruments facilitant la compréhension et l'apprentissage du droit de l'Union européenne (Institutions européennes et Système juridique) et aide à la préparation des travaux dirigés. - 1re partie : les notions essentielles qui structurent le droit de l'Union européenne (adhésion, autonomie, budget, Charte des droits fondamentaux...). - 2e partie : les fiches de jurisprudence consacrées à l'analyse de décisions parmi les plus importantes rendues par la Cour de justice de l'Union européenne, le Conseil constitutionnel et le Conseil d'Etat. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en licence ou en master de droit, d'AES, des IEP ainsi qu'aux candidats aux concours administratifs ou au CRFPA. Didier Blanc est professeur à l'Ecole de droit de Toulouse et vice-président de l'Association française d'Etudes européennes (AFEE). Safia Cazet est maître de conférences HDR en droit public à l'Université de La Réunion.