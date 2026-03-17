Maîtriser l’économie par les graphiques et les équations

Grandes écoles, enseignement, fonction publique administrative : quel que soit le concours concerné, l'économie exige un haut niveau de formalisation de la part des candidats. L'apprentissage des graphiques et des équations canoniques des sciences économiques est donc primordial pour aborder sereinement les épreuves écrites comme orales. C'est pourquoi, forts de leur expérience de nombreux jurys de concours, les auteurs de cet ouvrage ont regroupé dans 60 fiches explicatives autant de concepts, mécanismes et modèles incontournables. Couvrant l'ensemble des grands domaines de l'économie et présentant pour chaque fiche les points essentiels ainsi que des pistes d'approfondissement, ce manuel représente l'outil idéal pour passer d'une familiarité superficielle à une maîtrise fine des formules et schémas qui constituent les clés de votre réussite. Marion Chéron, ancienne élève de l'ENS de Lyon, est professeure agrégée de sciences économiques et sociales. Elle enseigne l'économie en classe préparatoire aux grandes écoles (voie ECG) au Lycée militaire d'Aix-en-Provence et a été membre de jurys de plusieurs concours, dont HEC, l'ENS et l'agrégation externe de SES. Théodore Régnier, ancien élève de l'ENS de la rue d'Ulm, est agrégé de sciences économiques et sociales. Il enseigne l'économie en deuxième année de classe préparatoire ECG au lycée Notre-Dame du Grandchamp à Versailles et a été membre de divers jurys de concours (grandes écoles de commerce, ENS, agrégation).