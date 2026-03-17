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Exploration de données et méthodes statistiques

Lise Bellanger, Arthur Coulon, Richard Tomassone

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La statistique occupe aujourd'hui une place centrale dans de nombreux domaines. Elle permet d'explorer et d'analyser des corpus de données toujours plus volumineux : l'ère des big data et de la science des données s'impose à tous. Cette omniprésence s'accompagne souvent d'un manque de regard critique sur l'origine et le traitement des données. La facilité d'utilisation des logiciels favorise la production rapide de résultats, au risque d'une interprétation hâtive. Les auteurs mettent l'accent sur les concepts et présentent des outils pour analyser et interpréter les données. Un large spectre de méthodes, du pré-traitement aux techniques de prévision, en passant par la visualisation et la synthèse des données, est couvert. De nombreux exemples issus de champs variés sont traités avec le logiciel libre R. L'ouvrage s'adresse aux étudiants de masters scientifiques, aux élèves ingénieurs et aux professionnels souhaitant utiliser la statistique de manière réfléchie : des sciences de la vie à l'archéologie, de la sociologie à la finance. Toutes les ressources complémentaires, exercices, scripts et jeux de données, sont disponibles sur le site officiel du livre ? : https : //r-explo-donnees. gitlab. io/website/.

Par Lise Bellanger, Arthur Coulon, Richard Tomassone
Chez Ellipses

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Auteur

Lise Bellanger, Arthur Coulon, Richard Tomassone

Editeur

Ellipses

Genre

SPSS - Logiciel statistique

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Exploration de données et méthodes statistiques

Lise Bellanger, Arthur Coulon, Richard Tomassone

Paru le 17/03/2026

480 pages

Ellipses

45,00 €

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