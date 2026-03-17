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Procédure administrative et modes amiables de résolution des différends

Michaël Poyet

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La procédure administrative contentieuse est l'une des trois matières de procédure au programme des épreuves d'admissibilité à l'examen d'entrée dans un Centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA). Avec cet ouvrage, les candidats pourront rapidement revoir les fondamentaux actualisés du contrôle juridictionnel de l'administration et s'exercer avec des cas pratiques ou des consultations, comme à l'examen, afin de progresser avec les corrigés proposés contenant de nombreux conseils pour réussir cette épreuve. Afin d'aider au mieux les candidats à cet examen à se préparer à cette épreuve, cet ouvrage présente l'ensemble des thématiques du programme (compétence, recours, instance).

Par Michaël Poyet
Chez LGDJ

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Auteur

Michaël Poyet

Editeur

LGDJ

Genre

Préparation au CRFPA

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Procédure administrative et modes amiables de résolution des différends

Michaël Poyet

Paru le 17/03/2026

498 pages

LGDJ

40,00 €

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Scannez le code barre 9782275163741
9782275163741
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