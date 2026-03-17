Et Sage et Garce

Vous voulez y arriver. Vous essayez, encore et encore. Mais quelque chose cloche. Soit vous sabotez vos projets par peur de l'échec, soit vous vous épuisez à maintenir la façade. Vous sentez un potentiel en vous qui reste bloqué ou qui se paie trop cher. Vous avez appris à être sage : fiable, irréprochable, celle qui ne dérange jamais. Mais à l'intérieur, un "mode survie" permanent dicte vos moindres gestes. Mayanick Rémir révèle ici une vérité libératrice : ce que vous prenez pour votre personnalité n'est qu'une réponse biologique face à des blessures anciennes. Votre système nerveux a pris les commandes, figeant vos comportements d'adulte dans des réflexes d'enfant, masquant vos véritables ressources inexploitées. Il existe une autre voie : celle de la "Garce" . Loin de l'insulte, ce terme désigne la femme souveraine qui définit son territoire, protège son énergie et cesse de demander la permission d'exister. Grâce à la méthode NFST (NeurolowSérénité), ce livre vous apprend à désactiver vos alarmes internes pour passer de l'anxiété à la sérénité. Retrouver une estime de soi solide et un alignement profond. Une véritable renaissance vous attend : libérer votre potentiel inexploré pour habiter votre place de manière fluide, libre et sans culpabilité.