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Échec programmé

Capdeville Camille

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Camille Capdeville, Vice-Présidente chez CGI Business Consulting, est une référence incontournable qui pilote des transformations des grands groupes au quotidien. Elle explique pourquoi 70 % des projets d'entreprise échouent : on investit tout sur la technologie et rien sur l'humain . Ce livre offre aux dirigeants une méthode pour réussir le changement sans briser leurs équipes. Idéal pour les managers, DRH et décideurs confrontés à l'épuisement professionnel et à la fuite des talents. Un essai percutant qui répond à l'urgence actuelle du monde du travail.

Par Capdeville Camille
Chez Prochain Chapitre

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Auteur

Capdeville Camille

Editeur

Prochain Chapitre

Genre

Stratégie d'entreprise

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Échec programmé

Capdeville Camille

Paru le 05/05/2026

168 pages

Prochain Chapitre

22,90 €

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