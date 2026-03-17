Échec programmé

Camille Capdeville, Vice-Présidente chez CGI Business Consulting, est une référence incontournable qui pilote des transformations des grands groupes au quotidien. Elle explique pourquoi 70 % des projets d'entreprise échouent : on investit tout sur la technologie et rien sur l'humain . Ce livre offre aux dirigeants une méthode pour réussir le changement sans briser leurs équipes. Idéal pour les managers, DRH et décideurs confrontés à l'épuisement professionnel et à la fuite des talents. Un essai percutant qui répond à l'urgence actuelle du monde du travail.