La physiologie végétale décrit le fonctionnement des plantes sous tous ses aspects (anatomique, histologique, cytologique et moléculaire), à tous les niveaux (cellule, tissu, organe, organisme) et en relation avec son environnement. Ce livre aborde la photosynthèse, l'équilibre hydrique et les flux de sèves, la nutrition minérale, le développement et la croissance, les tropismes et autres mouvements, la reproduction sexuée et la multiplication végétative, la vie ralentie et le retour à la vie active, les hormones et la transduction des signaux, les interactions avec des microorganismes bénéfiques (symbioses) ou pathogènes. Des encarts présentent des aspects complexes ou illustrent la diversité des situations physiologiques. Des illustrations anatomiques, histologiques, cytologiques et moléculaires situent précisément les processus décrits dans le texte et leur intégration physiologique dans le fonctionnement de la plante. Quelques expériences anciennes sont présentées pour leur valeur méthodologique, mais les faits et modèles décrits procèdent des techniques et découvertes récentes qui décryptent les bases moléculaires et cellulaires du fonctionnement de la plante et de son adaptation au milieu. Cette nouvelle édition de l'ouvrage apporte des mises à jour et des compléments sur les processus moléculaires et cellulaires ; elle est enrichie d'un chapitre spécifique sur les interactions biotiques. Des conséquences agronomiques en relation avec les connaissances acquises en physiologie sont présentées : fertilisation, symbioses, résistance aux stress, défense contre les parasites, multiplication végétative, greffage, hormones, floraison, fructification.