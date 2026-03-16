Foster & Zach

La règle était claire : "Interdiction de le draguer" . Dommage qu'il ne suive les règles que sur la glace. La mission de Foster était simple : veiller sur Zach, le meilleur ami de son frère, et ne le draguer sous aucun prétexte. Facile, en théorie. Surtout qu'il s'est juré de rester concentré sur le hockey afin de décrocher un contrat à la NHL à la fin de ses études. Sauf que Zach, cet intello séduisant, le trouble bien plus qu'il n'aime l'admettre, et respecter les règles devient vite bien plus compliqué que prévu. Zach ne comprend pas grand-chose aux gens... et encore moins à Foster Grant. Ils ne se sont jamais vraiment adressé la parole, pourtant, depuis son arrivée sur le campus, Foster ne le lâche plus d'une semelle. Et cette proximité le déroute. Avec lui, tout devient imprévisible, même ses propres réactions. Cependant, céder à Foster signifierait révéler un détail qui ne l'a jamais dérangé jusque-là : il est toujours puceau. Et il serait peut-être temps d'y remédier. #OpposésS'attirent #Sportif #Nerd #Sexy