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Les secrets du Vieux Carré

Chloe Neill

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La guerre est terminée. Mais la bataille pour La Nouvelle-Orléans ne fait que commencer. Claire Connolly est une Sensible, une humaine contaminée par la magie lorsque le Voile est tombé. Si son secret est révélé, elle sera exilée sur l'Ile du Diable, car le pouvoir qui coule dans ses veines peut dévorer ceux qui n'en ont pas la maîtrise. Liam Quinn, chasseur de primes et ancien soldat, connaît la vérité et a choisi de la protéger plutôt que de la dénoncer. Ensemble, ils ont sauvé La Nouvelle-Orléans une première fois. Mais aujourd'hui, une dangereuse secte prend de l'ampleur, bien décidée à réveiller la plus noire des magies. Pour empêcher une nouvelle catastrophe, Claire et Liam devront s'allier avec les habitants de l'Ile du Diable avant que la magie ne les corrompe tous les deux. #NouvelleOrléans #Magie #Anges #Démons #Télékinésie

Par Chloe Neill
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Chloe Neill

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Les secrets du Vieux Carré

Chloe Neill

Paru le 16/03/2026

408 pages

MXM Bookmark

23,00 €

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