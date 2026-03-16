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#Imaginaire

Action ou vérité ?

Ariana Nash

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L'Amérique. Terre de liberté. A moins d'être dormant. Kage est aux abonnés absents. Alexander Kempthorne préfèrerait qu'il le reste. La vie à l'agence Kempthorne & Co nouvelle génération est suffisamment difficile sans devoir en plus se préoccuper d'un Américain disparu. Mais John "Dom" Domenici refuse d'abandonner celui qui a été leur ami, même si, à présent, Kage est techniquement un ennemi. Mais, alors que l'équipe enquête sur la disparition de Kage, les secrets de son passé tragique sont révélés. Et la recherche d'un disparu se transforme rapidement en combat pour la survie pour Dom et Kempthorne, sur une terre pas aussi libre qu'elle ne le proclame. #UrbanFantasy #Enquêteur #Action

Par Ariana Nash
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Ariana Nash

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Action ou vérité ?

Ariana Nash

Paru le 16/03/2026

250 pages

MXM Bookmark

17,00 €

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