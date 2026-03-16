Un soupçon de haine

Entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas... et je suis prête à le franchir. L'an dernier, quand Miles Cavanaugh a été transféré aux Chicago Grizzlies, je pensais être enfin libérée de la tentation. Puis, quelques mois plus tard, on me propose un poste dans un magazine national que je ne peux pas refuser. A Chicago. Pour couronner le tout, je me retrouve à couvrir exclusivement les Grizzlies, à voyager avec eux, à les interviewer et à m'immiscer dans leur quotidien. Miles et moi jouons à nous détester, mais personne n'est dupe. Les règles sont simples. Pour moi, ne pas coucher avec le sujet de mes articles. Pour lui, ne pas toucher à la journaliste capable de détruire sa carrière. Mais les règles sont faites pour être brisées. #JournalisteSportive #FootballAméricain #EnemiesToLovers