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#Roman francophone

Des mots pour vous dire

André Soleau

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Des Mots pour vous dire, ce sont quatre récits. Quatre récits qui éclairent, à leur façon, notre monde, notre époque. Tantôt acide, tantôt souriant, parfois cynique et caustique mais toujours profondément humain, André Soleau nous embarque dans ses histoires avec une plume inimitable forgée à l'acier d'une longue carrière de journaliste. Entre souvenirs, témoignages et portraits grinçants, d'un récit à l'autre, Des Mots pour vous dire nous émeuvent, nous font rire et surtout questionnent les travers de nos contemporains... "Des mots pour vous dire que la terre continuera de tourner sans nous, des mots pour médire, parce qu'on n'échappe pas au jugement des autres". (A. Soleau) Après un petit détour par le roman policier avec Un Flirt démonial, André Soleau publie son deuxième ouvrage aux Editions Vendeurs de Mots.

Par André Soleau
Chez Vendeurs de mots

|

Auteur

André Soleau

Editeur

Vendeurs de mots

Genre

Littérature française

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Des mots pour vous dire

André Soleau

Paru le 26/02/2026

186 pages

Vendeurs de mots

17,00 €

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Scannez le code barre 9782488772020
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