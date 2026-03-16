Des Mots pour vous dire, ce sont quatre récits. Quatre récits qui éclairent, à leur façon, notre monde, notre époque. Tantôt acide, tantôt souriant, parfois cynique et caustique mais toujours profondément humain, André Soleau nous embarque dans ses histoires avec une plume inimitable forgée à l'acier d'une longue carrière de journaliste. Entre souvenirs, témoignages et portraits grinçants, d'un récit à l'autre, Des Mots pour vous dire nous émeuvent, nous font rire et surtout questionnent les travers de nos contemporains... "Des mots pour vous dire que la terre continuera de tourner sans nous, des mots pour médire, parce qu'on n'échappe pas au jugement des autres". (A. Soleau) Après un petit détour par le roman policier avec Un Flirt démonial, André Soleau publie son deuxième ouvrage aux Editions Vendeurs de Mots.