Rendez-vous avec le tueur

Chantal Frugier, professeur de français, quitte le lycée où elle enseigne à 18h. Elle n'arrivera jamais chez elle. Michel Frugier, son époux, signale sa disparition à la police. Le dossier arrive sur le bureau de l'inspecteur Dumontel qui ne prend pas cela très au sérieux. Après tout, une femme qui abandonne le domicile conjugal sur un coup de tête, cela arrive tous les jours. Pourtant, lorsqu'un cadavre de femme est découvert dans les eaux du lac d'Uzurat, l'inspecteur et son équipe se lancent sur les traces du meurtrier. Une nouvelle enquête du désormais célèbre inspecteur Dumontel, prêt à tout pour trouver le couplable de cet horrible assassinat.