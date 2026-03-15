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#Roman francophone

Creux de maisons

Ernest Pérochon

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Les Creux de maison racontent la vie dramatique d'un jeune journalier agricole du bocage bressuirais, Séverin Patureau, à la fin du xixe siècle. Les conditions de vie et la misère étaient celles, d'une grande partie des classes les plus humbles de la paysannerie française : l'enfance y était souvent mendiante, les habitations insalubres, les travaux de forçat, accomplis quelle que soit la saison une quinzaine d'heures par jour, au moins 6 jours sur 7, avec un taux extrêmement élevé de morbidité et de mortalité. Cet environnement et le contexte social impitoyable obligeait souvent les plus touchés à prendre la décision de l'émigration.

Par Ernest Pérochon
Chez La Geste

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Auteur

Ernest Pérochon

Editeur

La Geste

Genre

Littérature française

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Creux de maisons

Ernest Pérochon

Paru le 05/03/2026

254 pages

La Geste

9,90 €

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