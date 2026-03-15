Creux de maisons

Les Creux de maison racontent la vie dramatique d'un jeune journalier agricole du bocage bressuirais, Séverin Patureau, à la fin du xixe siècle. Les conditions de vie et la misère étaient celles, d'une grande partie des classes les plus humbles de la paysannerie française : l'enfance y était souvent mendiante, les habitations insalubres, les travaux de forçat, accomplis quelle que soit la saison une quinzaine d'heures par jour, au moins 6 jours sur 7, avec un taux extrêmement élevé de morbidité et de mortalité. Cet environnement et le contexte social impitoyable obligeait souvent les plus touchés à prendre la décision de l'émigration.