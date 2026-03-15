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#Polar

Dormeur de boyard

Annie Plait

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Mélanie, restauratrice de documents anciens pour la bibliothèque Nationale voit sa vie bousculée le jour où elle retrouve un homme blessé ou peut-être même mort sur la plage. Effrayée elle décide de prévenir ses amis. Mais quand ces derniers arrivent l'homme n'est plus sur la plage ... Pourtant la nuit sur cette plage, il y a des allées et venues suspectes, des bandes rivales s'adonnent à un trafic clandestin, lequel ? Le mystère s'épaissit lorsque cet homme, nullement mort, réapparaît et contacte Mélanie. Que lui veut-il ? Que cherche-t-il ? La jeune femme va se retrouver impliquée dans un noeud d'intrigues meurtrières qui va bouleverser sa vie.

Par Annie Plait
Chez La Geste

|

Auteur

Annie Plait

Editeur

La Geste

Genre

Romans policiers

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Dormeur de boyard

Annie Plait

Paru le 07/03/2026

280 pages

La Geste

13,90 €

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