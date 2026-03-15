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#Roman francophone

Au détour de mon âme

Sajah N. Jeaurat

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Au détour de mon Ame est un recueil méditatif qui explore le rapport intime entre l'être, la conscience et le monde invisible. L'ouvrage suit un cheminement intérieur, invitant le lecteur à reconnaître ses propres résonances, à interroger ses sensations et à accueillir les zones d'ombre pour progresser vers une compréhension plus profonde de soi. Dès les premières pages, l'idée de transparence intérieure apparaît comme un moteur de transformation : "Oser pour soi avant d'oser pour l'autre, être solidement relié à sa Source" . Le texte présente une succession de réflexions poétiques où l'âme est décrite comme un espace sacré, un "Temple" façonné par les expériences et les choix. L'appel à l'ancrage, à la méditation et à l'écoute du silence structure une grande partie du discours. Il s'agit d'affiner sa sensibilité, de laisser émerger l'intuition, de reconnaître les synchronicités comme autant de signes guidant vers le "Moi supérieur" . L'ouvrage évoque également divers moyens symboliques ou spirituels permettant d'harmoniser l'être : les pierres, l'encens, les mantras, ou encore le lien à la nature. Ces éléments servent de métaphores pour renouer avec une énergie personnelle longtemps enfouie. La démarche reste progressive, fondée sur la patience, l'humilité et la constance. Dans cette quête, la foi joue un rôle essentiel. Elle est dépeinte comme "la véritable force d'où l'on puise une énergie" , capable d'accompagner les choix et de soutenir les révélations intérieures. Au fil des pages, le texte insiste sur la nécessité d'incarner ce que l'on découvre en soi, de manifester son identité et de reconnaître la part de lumière qui habite chaque être. L'ensemble se présente comme une invitation à renouer avec un savoir intérieur, à écouter son propre rythme et à suivre la voie de l'âme pour avancer avec justesse.

Par Sajah N. Jeaurat
Chez Editions de l'Onde

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Auteur

Sajah N. Jeaurat

Editeur

Editions de l'Onde

Genre

Poésie

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Au détour de mon âme

Sajah N. Jeaurat

Paru le 15/03/2026

50 pages

Editions de l'Onde

13,00 €

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