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#Beaux livres

Amazônia

Lélia Wanick Salgado, Sebastião Salgado

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Pendant six ans, Sebastião Salgado a sillonné l'Amazonie brésilienne et photographié la beauté sans égale de cette région hors du commun : la forêt, les cours d'eau, les montagnes, les peuples qui y vivent - un irremplaçable patrimoine de l'humanité. Salgado décrit la région amazonienne du Brésil comme "la dernière frontière, un univers mystérieux où la puissance de la nature se ressent comme nulle part ailleurs sur Terre. Ici s'étale à l'infini la forêt qui abrite un dixième de toutes les espèces animales et végétales. Le plus grand laboratoire naturel au monde". Salgado s'est rendu auprès d'une douzaine de tribus indigènes organisées en minuscules communautés à travers la plus grande forêt tropicale de la planète. Il a témoigné de la vie quotidienne des Yanomami, des Asháninka, des Yawanawá, des Suruwahá, des Zo'é, des Kuikuro, des Waurá, des Kamayurá, des Korubo, des Marubo, des Awá et des Macuxi : de la chaleur de leurs liens familiaux, de leurs chasses et de leurs pêches, de leur façon de préparer et partager les repas, de leur merveilleux talent pour se peindre le visage et le corps, de l'importance de leurs chamanes, de leurs danses et de leurs rituels. Sebastião Salgado a dédié ce livre aux peuples indigènes de la région amazonienne du Brésil : "Je souhaite, de tout mon coeur, de toute mon énergie, de tout ce qui vit intensément en moi, que d'ici à cinquante ans ce livre ne ressemble pas à un registre d'un monde perdu. Amazônia doit continuer à être". INSTITUTO TERRA Fondé en 1998 à Aimorés, dans l'état de Minas Gerais, Instituto Terra marque l'apogée d'une vie d'engagement et de travail comme documentaristes culturels pour Lélia Wanick Salgado et Sebastião Salgado. Grâce à un programme scientifique de replantation et de pépinières, l'organisation a opéré une reforestation miraculeuse de cette région autrefois infertile, qui concourt à la mission que se sont fixé les Salgado : réparer les dégâts infligés à notre planète.

Par Lélia Wanick Salgado, Sebastião Salgado
Chez Taschen

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Auteur

Lélia Wanick Salgado, Sebastião Salgado

Editeur

Taschen

Genre

Photographes

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Amazônia

Lélia Wanick Salgado, Sebastião Salgado

Paru le 15/03/2026

512 pages

Taschen

25,00 €

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