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#Roman francophone

Sables Vivants

Martine Desmonceaux

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Sables vivants se présente comme une longue traversée poétique où la voix narratrice explore les mouvements intérieurs de l'être, guidée par la lumière, le silence, la nature et la mémoire. Le livre progresse en fragments, chacun comme un lieu sensible où se mêlent émotions, visions et paysages. L'expérience du monde y est perçue à travers des images fluides : la nuit, l'eau, la neige, la mer, les arbres, les saisons deviennent autant de miroirs de l'âme. Dès les premières pages, la narratrice dit : "Je m'allonge sous la voûte de la nuit... je regarde ébahie, l'infini" , marquant cette recherche constante d'un contact entre l'intérieur et l'extérieur. Le texte suit des cycles : dépouillement, renaissance, immersion, départs, espérance. La nature apparaît comme un interlocuteur privilégié, capable de consoler, d'interroger ou de déstabiliser. La mer et le vent reviennent fréquemment, porteurs d'un mouvement à la fois réel et symbolique. La parole, le langage et le poème eux-mêmes sont questionnés dans leur capacité à saisir ce qui échappe : "Comment pénétrer l'enclos du poème ? " demande une section. Au fil des pages, l'ouvrage compose une méditation sur le temps, l'existence et l'être-au-monde. La quête du sens, l'attention aux instants, la relation à l'autre, mais aussi la fragilité humaine apparaissent comme des lignes directrices. L'ensemble forme un voyage intérieur ouvert, mêlant contemplation et élans vitaux, où chaque paysage reflète une transformation intime.

Par Martine Desmonceaux
Chez Editions de l'Onde

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Auteur

Martine Desmonceaux

Editeur

Editions de l'Onde

Genre

Poésie

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Sables Vivants

Martine Desmonceaux

Paru le 15/03/2026

184 pages

Editions de l'Onde

22,00 €

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