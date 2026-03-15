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Le Rando plateau de Millevaches

Clothilde Hennebel

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Un guide complet et tout illustré pour se balader et découvrir le plateau des Millevaches. Le plateau de Millevaches est un pays vaste et riche. Riche d'une histoire et d'un patrimoine naturel, paysager, architectural que l'on ne soupçonnait pas aux premiers abords. On se laisse rapidement et facilement charmer par ce territoire, dont la diversité de paysages, de milieux, d'ambiances, de points de vue ne cesse d'étonner. Depuis les villages, plus ou moins petit, depuis les collines ou les vallées, depuis les tourbières ou les forêts, chaque endroit du plateau recèle un trésor qu'il ne manque plus qu'à découvrir.

Par Clothilde Hennebel
Chez La Geste

|

Auteur

Clothilde Hennebel

Editeur

La Geste

Genre

Limousin

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Le Rando plateau de Millevaches

Clothilde Hennebel

Paru le 02/03/2026

128 pages

La Geste

8,90 €

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Scannez le code barre 9791035331528
9791035331528
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