Le Rando plateau de Millevaches

Un guide complet et tout illustré pour se balader et découvrir le plateau des Millevaches. Le plateau de Millevaches est un pays vaste et riche. Riche d'une histoire et d'un patrimoine naturel, paysager, architectural que l'on ne soupçonnait pas aux premiers abords. On se laisse rapidement et facilement charmer par ce territoire, dont la diversité de paysages, de milieux, d'ambiances, de points de vue ne cesse d'étonner. Depuis les villages, plus ou moins petit, depuis les collines ou les vallées, depuis les tourbières ou les forêts, chaque endroit du plateau recèle un trésor qu'il ne manque plus qu'à découvrir.