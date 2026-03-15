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Traite négrière a La Rochelle

Brice Martinetti

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Second port négrier de France, La Rochelle vit 477 navires partir de son port pour les côtes d'Afrique, la plupart au XVIIIe siècle. Indéniablement, avec 160 000 individus déportés, la capitale de l'Aunis marqua l'Afrique de son empreinte. Si ses relations privilégiées avec le Canada francophone sont aujourd'hui bien connues, La Rochelle souffre encore d'une certaine méconnaissance quant à son implication dans la traite négrière. Pourtant, les gains acquis ont participéà la transformation d'un paysage urbain aujourd'hui contemplé. Ce livre est un récit historique fondé sur l'analyse de nombreuses archives, mais pas seulement. Il propose une plongée mémorielle dans le passé négrier rochelais.

Par Brice Martinetti
Chez La Geste

|

Auteur

Brice Martinetti

Editeur

La Geste

Genre

Ouvrages généraux

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Traite négrière a La Rochelle

Brice Martinetti

Paru le 02/03/2026

La Geste

6,90 €

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Scannez le code barre 9791035327552
9791035327552
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