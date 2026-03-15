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Le Rando Anjou

Nathalie Ferrand-Stip

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Avec ce guide de 16 randonnées à pied, à vélo et en canoë, partez à la découverte de l'Anjou sous un angle nature, curieux et toujours accessible. Chaque itinéraire est pensé comme une parenthèse, une bouffée d'air entre ville, forêt, eau et patrimoine. A pied la durée des balades choisies fait souvent moins de 3 heures Les parcours à vélo sont praticables à VTC sur des itinéraires roulants et jalonnés. Sur l'eau, le canoë ou le paddle permettent de sillonner La Loire ou l'un de ses affluents, la Maine, la plus courte rivière de France. Enfin, en " slow touriste ", parcourez Nantes ou la côte.

Par Nathalie Ferrand-Stip
Chez La Geste

|

Auteur

Nathalie Ferrand-Stip

Editeur

La Geste

Genre

Pays de Loire

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Le Rando Anjou

Nathalie Ferrand-Stip

Paru le 02/03/2026

128 pages

La Geste

8,90 €

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Scannez le code barre 9791035331269
9791035331269
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