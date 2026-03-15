Le Rando Anjou

Avec ce guide de 16 randonnées à pied, à vélo et en canoë, partez à la découverte de l'Anjou sous un angle nature, curieux et toujours accessible. Chaque itinéraire est pensé comme une parenthèse, une bouffée d'air entre ville, forêt, eau et patrimoine. A pied la durée des balades choisies fait souvent moins de 3 heures Les parcours à vélo sont praticables à VTC sur des itinéraires roulants et jalonnés. Sur l'eau, le canoë ou le paddle permettent de sillonner La Loire ou l'un de ses affluents, la Maine, la plus courte rivière de France. Enfin, en " slow touriste ", parcourez Nantes ou la côte.