Ecouter son âme

Une invitation à écouter sa petite voix intérieure. Il est des moments dans l'existence où l'on a besoin qu'une voix intérieure nous réponde afin de mieux comprendre ce qui nous habite et nous appelle. Attentive à ces instants d'interrogation mais aussi de disponibilité de l'âme, Eileen Caddy, a su ouvrir son coeur à un certain "enseignement de la Grâce". Avec simplicité et amour, elle livre le fruit de ces messages dans le silence : qu'il existe une sagesse et une intelligence inhérentes à toute chose, auxquelles nous pouvons accéder en nous tournant vers notre for intérieur. En ayant une foi totale dans le processus de la vie, chacun d'entre nous peut y parvenir et trouver la petite voix de Dieu qui lui est propre.