#Roman francophone

La troisième vie

Fabrice Arfi

ActuaLitté
" Tout le monde a trois vies : une vie publique, une vie privée et une vie secrète ". Ce vertigineux constat de Gabriel Garcia Marquez en tête, Fabrice Arfi décide de raconter l'existence apparemment banale de Vincenzo Benedetto, un Roumain émigré à Villeurbanne dans les années 1970, pour rejoindre sa famille d'origine italienne qu'il ne connait pas. Réalité, ou parfaite " légende " édifiée par des services secrets ? Benedetto pourrait plutôt être un espion à la solde de Bucarest... Incarcéré quelques mois, puis libéré sur intervention politique, cet homme énigmatique ne fera plus jamais parler de lui. Pendant quinze ans, Fabrice Arfi a passé au crible des archives afin de reconstituer le fil de l'existence de ce monsieur Benedetto.

Par Fabrice Arfi
Chez Points

|

Auteur

Fabrice Arfi

Editeur

Points

Genre

Littérature française

Commenter ce livre

 

La troisième vie

Fabrice Arfi

Paru le 13/03/2026

216 pages

Points

7,90 €

ActuaLitté
