La troisième vie

" Tout le monde a trois vies : une vie publique, une vie privée et une vie secrète ". Ce vertigineux constat de Gabriel Garcia Marquez en tête, Fabrice Arfi décide de raconter l'existence apparemment banale de Vincenzo Benedetto, un Roumain émigré à Villeurbanne dans les années 1970, pour rejoindre sa famille d'origine italienne qu'il ne connait pas. Réalité, ou parfaite " légende " édifiée par des services secrets ? Benedetto pourrait plutôt être un espion à la solde de Bucarest... Incarcéré quelques mois, puis libéré sur intervention politique, cet homme énigmatique ne fera plus jamais parler de lui. Pendant quinze ans, Fabrice Arfi a passé au crible des archives afin de reconstituer le fil de l'existence de ce monsieur Benedetto.