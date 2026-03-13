Inscription
#Essais

Ecrire sa vie

Marianne Chaillan

ActuaLitté
Avons-nous vraiment notre destin entre nos mains ? "Etre l'auteur de sa vie" est un leitmotiv des ouvrages de développement personnel. Pour Marianne Chaillan, cet impératif de liberté est une imposture nous condamnant, paradoxalement, à la plus grande servitude. Questionnant son caractère illusoire adossé à un culte du moi, la philosophe met en lumière les déterminismes qui façonnent l'histoire de chacun et s'interroge sur la possibilité de trouver un chemin de libération. Au sein d'une savoureuse combinaison de philosophie, pop culture et littérature, elle nous invite à la recherche de notre liberté, par-delà les déterminismes. "La plus pop des profs de philo s'interroge sur la possibilité d'être ou non d'être l'auteur de son existence. Entre le poids du destin et la force de notre volonté, quelle place pour le bonheur et pour notre liberté ? " Augustin Trapenard Professeure de philosophie et écrivaine française, Marianne Chaillan est passionnée de pop culture et l'utilise afin de donner accès aux concepts philosophiques. Son essai Où donc est le bonheur (Editions des Equateurs, 2021)a obtenu le Prix France Télévision Essai. A la folie, passionnément (2024) est disponible chez Points.

Par Marianne Chaillan
Chez Points

|

Auteur

Marianne Chaillan

Editeur

Points

Genre

Ouvrages généraux

Ecrire sa vie

Marianne Chaillan

Paru le 20/03/2026

144 pages

Points

9,30 €

9791041423156
