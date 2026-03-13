Inscription
Un intérieur à soi

Marianne Evennou, Clémence Leboulanger

Qui dit Marianne Evennou pense appartement aux mille astuces et aux palettes de couleurs subtiles. Cette architecte d'intérieur, autodidacte, a commencé sa vie professionnelle dans la gestion et le management. C'est en aménageant ses propres appartements et maisons qu'elle entame une reconversion complète. A travers dix intérieurs passés au crible, neuf chapitres thématiques (cuisine, salle de bains, bureau, chambre d'enfants...), des plans et un carnet d'adresses, ce livre pousse les portes de son univers où les défauts deviennent des qualités et où toutes les pièces, même les salles d'eau minuscules ou les cuisines sombres, sont traitées avec attention. Les petits espaces – la plupart de ses projets font moins de 80 m2 – sont des terrains de jeu sans fin qui ont déjà séduit les 20 000 followers de son compte Instagram et les nombreux lecteurs de magazines de décoration (ELLE Décoration, Côté Paris, Marie Claire Maison...).

Par Marianne Evennou, Clémence Leboulanger
Chez Editions de la Martinière

|

Auteur

Marianne Evennou, Clémence Leboulanger

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Architecture

Un intérieur à soi

Marianne Evennou, Clémence Leboulanger

Paru le 13/03/2026

224 pages

Editions de la Martinière

29,90 €

9791040124924
