#Polar

Hulda

Ragnar Jónasson

ActuaLitté
La première enquête d'Hulda Hermannsdóttir, l'enquêtrice inoubliable de la trilogie phénomène " La Dame de Reykjavík ". Un soir de novembre 1980, un ours en peluche refait surface dans un pavillon de chasse du nord islandais. Ce simple jouet pourrait être la clef d'un mystère volontairement enfoui : une disparition d'enfant vieille de vingt ans, jamais élucidée. La jeune inspectrice Hulda Hermannsdóttir est envoyée dans cette vallée isolée. Dans un paysage hivernal hostile, Hulda affronte les silences d'un village replié sur lui-même, en même temps que la poursuivent les fantômes de sa propre vie.

Par Ragnar Jónasson
Chez Editions de la Martinière

|

Auteur

Ragnar Jónasson

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Romans policiers

Hulda

Ragnar Jónasson trad. Jean-Christophe Salaün

Paru le 20/03/2026

352 pages

Editions de la Martinière

21,90 €

