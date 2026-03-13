Oeil pour oeil

La première altercation de l'équipe nouvellement formée des G. I. Joe face aux troupes de Cobra Commander a été lourde de conséquences, et a prouvé à l'équipe menée par Duke qu'ils avaient encore beaucoup à apprendre pour travailler efficacement ensemble. Peu habituée à jouer dans le rang des héros, la Baronne demande une permission pour faire le point, et s'envole direction Paris. Ce qu'elle ignore, c'est que Cover Girl a été réquisitionnée pour lui filer le train... Et la vengeance ne connaissant pas de frontières, Major Bludd est lui aussi sur la piste de La Baronne, résolu à lui faire payer au centuple les sévices qu'elle lui a infligés.