#Polar

La nuit sur la frontière

Pietro Spirito

Trieste, nid d'espions ? Entre le brouillard et les ombres de la guerre froide, un journaliste hanté découvre que la frontière la plus dangereuse n'est pas celle entre les pays, mais celle entre vérité et mensonge. Après la guerre, le rideau de fer coupe l'Europe en deux et les frontières deviennent des zones périlleuses et mystérieuses, en particulier celle qui sépare l'Italie de la Yougoslavie tout près de Trieste, sur la mer Adriatique. Dans le décor rare et fascinant de cette cité à la croisée de trois mondes, le journaliste Ettore Salassi, héros complexe et inoubliable rongé par la culpabilité, se trouve compromis dans la recherche d'informations secrètes pour un énigmatique service de renseignements. Sans le vouloir, Salassi se retrouve au milieu d'une affaire qui mêle une tentative de coup d'Etat et la disparition d'un jeune militaire.

Par Pietro Spirito
Chez Editions Métailié

Auteur

Pietro Spirito

Editeur

Editions Métailié

Genre

Romans noirs

La nuit sur la frontière

Pietro Spirito

Paru le 13/03/2026

240 pages

Editions Métailié

20,50 €

9791022615228
