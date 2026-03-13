Le pouvoir

La petite Liv, qui vit avec son grand-père berger, a découvert le plus grand des secrets de la montagne : Bivonche, une sorte de bébé buffle aux cornes magiques dotées d'incroyables pouvoirs ! Ensemble, ils vont vivre mille jeux et aventures, avec la montagne qui soudain, devant leurs yeux, devient un territoire de surprises enchantées... Mais Liv et Bivonche ignorent encore que le petit buffle, avec ses cornes bleues translucides, est issu d'une précieuse race de gardiens de la montagne et qu'il suscite bien des convoitises... Portées par le trait doux et lumineux d'Amandine Rolain, de folles et poétiques aventures signées Antoine Piers (Holly Molly) pour une nouvelle série qui va enchanter (dans tous les sens du terme) les jeunes lectrices et lecteurs !