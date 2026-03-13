Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Imaginaire

Le pouvoir

Antoine Piers, Amandine Rolain

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La petite Liv, qui vit avec son grand-père berger, a découvert le plus grand des secrets de la montagne : Bivonche, une sorte de bébé buffle aux cornes magiques dotées d'incroyables pouvoirs ! Ensemble, ils vont vivre mille jeux et aventures, avec la montagne qui soudain, devant leurs yeux, devient un territoire de surprises enchantées... Mais Liv et Bivonche ignorent encore que le petit buffle, avec ses cornes bleues translucides, est issu d'une précieuse race de gardiens de la montagne et qu'il suscite bien des convoitises... Portées par le trait doux et lumineux d'Amandine Rolain, de folles et poétiques aventures signées Antoine Piers (Holly Molly) pour une nouvelle série qui va enchanter (dans tous les sens du terme) les jeunes lectrices et lecteurs !

Par Antoine Piers, Amandine Rolain
Chez Editions Dupuis

|

Auteur

Antoine Piers, Amandine Rolain

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Aventure

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le pouvoir par Antoine Piers, Amandine Rolain

Commenter ce livre

 

Le pouvoir

Antoine Piers, Amandine Rolain

Paru le 13/03/2026

96 pages

Editions Dupuis

11,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782808509114
9782808509114
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.