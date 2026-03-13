Les grandes saintes à colorier

Les grandes saintes du monde entier à colorier : de la Sainte Vierge à mère Teresa, en passant par sainte Hélène, sainte Kateri Tekakwitha, sainte Hildegarde, bienheureuse Inès Takeya, sainte Zélie Martin, ou encore sainte Jacinthe Marto de Fatima ; 31 figures de sainteté qui ont marqué 21 siècles de chrétienté. Sommaire : ste Marie, ste Elisabeth, ste Marthe, ste Véronique, ste Sophie de Rome, ste Blandine, ste Barbe, ste Lucie de Syracuse, ste Hélène, ste Clotilde, ste Odile, ste Hildegarde de Bingen, ste Claire d'Assise, ste Fleur, ste Jeanne d'Arc, ste Colette de Corbie, ste Rita, ste Angèle Mérici, ste Germaine de Pibrac, bhse Inès Takeya, ste Louise de Marillac, ste Kateri Tekakwitha, ste Marguerite-Marie Alacocque, ste Rose-Philippine Duchêne, bhse Pauline Jaricot, ste Catherine Labouré, ste Bernadette Soubirous, ste Jacinthe Marto, ste Edith Stein, ste Teresa de Calcutta