Les grandes saintes à colorier

Madeleine Riveron

Les grandes saintes du monde entier à colorier : de la Sainte Vierge à mère Teresa, en passant par sainte Hélène, sainte Kateri Tekakwitha, sainte Hildegarde, bienheureuse Inès Takeya, sainte Zélie Martin, ou encore sainte Jacinthe Marto de Fatima ; 31 figures de sainteté qui ont marqué 21 siècles de chrétienté. Sommaire : ste Marie, ste Elisabeth, ste Marthe, ste Véronique, ste Sophie de Rome, ste Blandine, ste Barbe, ste Lucie de Syracuse, ste Hélène, ste Clotilde, ste Odile, ste Hildegarde de Bingen, ste Claire d'Assise, ste Fleur, ste Jeanne d'Arc, ste Colette de Corbie, ste Rita, ste Angèle Mérici, ste Germaine de Pibrac, bhse Inès Takeya, ste Louise de Marillac, ste Kateri Tekakwitha, ste Marguerite-Marie Alacocque, ste Rose-Philippine Duchêne, bhse Pauline Jaricot, ste Catherine Labouré, ste Bernadette Soubirous, ste Jacinthe Marto, ste Edith Stein, ste Teresa de Calcutta

Par Madeleine Riveron
Chez Editions du Triomphe

Auteur

Madeleine Riveron

Editeur

Editions du Triomphe

Genre

Eveil de la foi

Les grandes saintes à colorier

Madeleine Riveron

Paru le 13/03/2026

32 pages

Editions du Triomphe

9,90 €

9782383861584
© Notice établie par ORB
