Apprendre à dessiner des personnages et objets kawaï n'a jamais été aussi simple... ni aussi rapide ! Avec Tout dessiner en 10 minutes - Kawaï, découvre une méthode ultra accessible pour progresser pas à pas : - 75 pas à pas en couleur pour apprendre à dessiner une foule de personnages et objets trop mignons, - Un mini format pratique à glisser dans son sac, avec un crayon inclus pour s'entraîner directement dans le livre. Consacre 10 minutes par jour et progresse rapidement ! Les dessins sont réalisés par Lise Herzog, l'experte des méthodes de dessin, qui t'accompagne étape par étape pour réussir tes dessins mignons, même si tu débutes. Le livre idéal pour tous ceux qui veulent se lancer dans le dessin kawaï, progresser rapidement et s'amuser partout, à tout moment.