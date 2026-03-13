Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Beaux livres

Kawaï

Lise Herzog

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Apprendre à dessiner des personnages et objets kawaï n'a jamais été aussi simple... ni aussi rapide ! Avec Tout dessiner en 10 minutes - Kawaï, découvre une méthode ultra accessible pour progresser pas à pas : - 75 pas à pas en couleur pour apprendre à dessiner une foule de personnages et objets trop mignons, - Un mini format pratique à glisser dans son sac, avec un crayon inclus pour s'entraîner directement dans le livre. Consacre 10 minutes par jour et progresse rapidement ! Les dessins sont réalisés par Lise Herzog, l'experte des méthodes de dessin, qui t'accompagne étape par étape pour réussir tes dessins mignons, même si tu débutes. Le livre idéal pour tous ceux qui veulent se lancer dans le dessin kawaï, progresser rapidement et s'amuser partout, à tout moment.

Par Lise Herzog
Chez Editions 365

|

Auteur

Lise Herzog

Editeur

Editions 365

Genre

Peinture et dessin

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Kawaï par Lise Herzog

Commenter ce livre

 

Kawaï

Lise Herzog

Paru le 13/03/2026

308 pages

Editions 365

9,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383828112
9782383828112
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.