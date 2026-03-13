Moustik est une collection de romans-BD : 96 pages de roman entrecoupées de 16 planches de BD ! A la Music Academy, Sienna, Pablo et Lilly forment une équipe soudée, déterminée à remporter le concours vidéo lancé par leur directrice, l'ancienne star Vénus. Mais l'arrivée de Pia, une nouvelle élève en plein milieu d'année, bouleverse leurs plans. Douée d'une voix exceptionnelle qui impressionne même leur professeur de chant, Pia se révèle pourtant catastrophique en danse. Pourquoi Vénus l'a-t-elle intégrée à leur groupe ? Pourquoi la directrice la raccompagne-t-elle chaque jour en voiture ? Et surtout, pourquoi un policier les suit-il partout ? Sienna est bien décidée à percer le mystère, même si cela met en péril leur projet de vidéo.