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#Essais

Je comprends les émotions des animaux

Adeline Pham, Anouk Journo

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Ton chien grogne parfois avec un air bizarre ? Ton chat semble par moments prostré ? Ton hamster pousse des petits cris quand tu rentres le soir ? As-tu déjà noté des changements de comportement chez ton animal ? Eh oui, les animaux aussi ressentent des tas d'émotions ! Comme toi, ils éprouvent de la joie, de la colère, de la tristesse... Comprendre ce qu'ils ressentent et découvrir leur personnalité t'aidera à créer une belle relation avec eux. Dans ce livre, tu trouveras les grandes émotions décodées des animaux que tu peux avoir l'occasion de côtoyer : chats, chiens, chevaux, petits animaux, animaux de la ferme... Un nouveau regard sur la sensibilité animale ! Viens à notre rencontre et apprends à nous connaître !

Par Adeline Pham, Anouk Journo
Chez Rustica éditions

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Auteur

Adeline Pham, Anouk Journo

Editeur

Rustica éditions

Genre

Animaux de compagnie

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Je comprends les émotions des animaux

Adeline Pham, Anouk Journo

Paru le 13/03/2026

80 pages

Rustica éditions

12,95 €

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Scannez le code barre 9782815324908
9782815324908
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