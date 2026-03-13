Je comprends les émotions des animaux

Ton chien grogne parfois avec un air bizarre ? Ton chat semble par moments prostré ? Ton hamster pousse des petits cris quand tu rentres le soir ? As-tu déjà noté des changements de comportement chez ton animal ? Eh oui, les animaux aussi ressentent des tas d'émotions ! Comme toi, ils éprouvent de la joie, de la colère, de la tristesse... Comprendre ce qu'ils ressentent et découvrir leur personnalité t'aidera à créer une belle relation avec eux. Dans ce livre, tu trouveras les grandes émotions décodées des animaux que tu peux avoir l'occasion de côtoyer : chats, chiens, chevaux, petits animaux, animaux de la ferme... Un nouveau regard sur la sensibilité animale ! Viens à notre rencontre et apprends à nous connaître !