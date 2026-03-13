Bienvenue !

Inscription
Isabelle Morel, Clémence Buu

ActuaLitté
Ce nouveau petit ouvrage de la collection "Tilt" a pour objectif de répondre aux attentes des nombreux jeunes qui sont actuellement intéressés par la foi chrétienne. De façon simple et pédagogique, il répondra aux questions de ceux d'entre eux qui n'ont que très peu - voire pas du tout - de culture chrétienne : que veut dire "être chrétien" ? Comment vivre en chrétien ? Comment le devenir ? Il constituera aussi une ressource précieuse pour les paroisses et tous ceux qui sont au contact de ce public avide de connaissances et de découvertes.

Chez Mame

Paru le 13/03/2026

60 pages

4,95 €

9782728938131
